Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı'na yakışan konut müjdesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese, aileler adına teşekkür ettiğini belirtti.

Göktaş, 'Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adım hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.