Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir yardımda bulundu. Belediye, 197.964 hanenin Başkent Kartlarına, hane başına 600 TL olmak üzere toplam 118 milyon 778 bin 400 TL tutarında et desteği ödemesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, bu destekle vatandaşların sofralarına katkı sağlandığı belirtilerek, “İyiliğin Başkenti Ankara’da dayanışmamız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde yürütülen sosyal yardımlar, hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yükünü hafifletmeyi hem de gıda güvencesini sağlamayı hedefliyor. Başkent Kart sistemi sayesinde yardımlar doğrudan vatandaşların kartlarına yatırılıyor, bu da yerel esnafı destekleyerek ekonomik döngüye katkı sağlıyor.

Et desteği, özellikle temel gıda maddelerine erişimde zorlanan aileler için büyük önem taşırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu yöndeki sosyal dayanışma çalışmaları kamuoyundan da takdir topluyor.