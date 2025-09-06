Nallıhan Belediyesince Çayırhan Mahallesinde düzenlenen şenliğe, Kaymakam Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı, Ankara Dostlar Konağı sanatçıları halk dansları gösterisi sundu.

Düzenlenen konserde, vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Güngör, 'Renklerin, müziğin, sohbetin ve dostluğun bir araya geldiği şenlikte, çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimizle çok güzel vakit geçirdik. Birlikte gülüp eğlendik, paylaştık, kocaman bir aile olduğumuzu bir kez daha hissettik.' dedi.