Yavaş, parti üyelerinin kendi binalarına alınmamasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?

Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz.

Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!”

“Adalet Herkese Lazım”

Yavaş’ın söz konusu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Başkan, açıklamasında özellikle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve vatandaş haklarının dokunulmazlığına dikkat çekti.

