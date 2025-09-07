CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Partiye yönelik bölme ve ayrıştırma çabalarına sert tepki gösteren Tanal, CHP’nin dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Tanal, “Değişim kurultayı sonrası parçalanmamızı istediler, yerel seçimde kaybetmemizi istediler. Anketlerde birinci olmamamız için uğraştılar. Ama olmadı” ifadelerini kullandı.

“Biz kaybetmezsek onlar kazanamayacak”

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Tanal, “Cumhurbaşkanı adayımızı belirlerken birbirimize düşmemizi beklediler. Adayımızı çıkarırsak yok olurlar dediler. Olmadı. Biz kaybetmezsek onlar kazanamayacaklarını gördüler” dedi.

“Halkın aklını hafife alıyorlar”

CHP’nin bölünmesine izin vermeyeceklerini belirten Tanal, “Şimdi CHP içinden bir başka CHP çıkmasına umut bağladılar. Yapamazsınız, başaramazsınız. Halkın aklını hafife alıyorsunuz. Kurduğunuz oyun bozulur, çorap başınıza dolaşır” diye konuştu.

“CHP’nin değerlerinin arkasındayız”

Tanal, son olarak, “Genel Başkanımızın da, Cumhurbaşkanı adayımızın da, CHP’nin değerlerinin de arkasındayız” diyerek açıklamasını noktaladı.