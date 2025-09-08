CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıt verdi. Özel, "Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın CHP İstanbul Başkanlığı'ndaki polis ablukası sonrası yurttaşların tepkisi ve CHP yönetiminin çağrılarına yönelik açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sn. İçişleri Bakanı,

Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.

Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!

İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.

Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.

İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.

Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."

YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinin polis tarafından abluka altına alınması sonrası yüzlerce yurttaş bir araya gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama yapmıştı. Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" demişti. Yerlikaya'nın açıklaması şöyleydi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.”