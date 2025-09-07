Bakan Göktaş, ziyareti sonrası kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hayat arkadaşlığında 48'inci yılını tamamlayan Kıbrıs Gazimiz Mustafa Bey ve kıymetli eşi Fatma Hanım'ı hanelerinde ziyaret ettik.

Onların sevgi, saygı ve sadakatle yazdıkları hikaye kalplerimizi ısıtıyor, aile kurumumuzun ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Çiftimize sağlık, huzur ve mutlulukla dolu nice seneler diliyor, örnek birlikteliklerinin #AileYılı’nda gençlerimize ilham olmasını temenni ediyorum.”

“Gençlerimize İlham Olsun”

Göktaş, Bulut çiftinin sevgi ve sadakatle sürdürdükleri evliliklerinin, gençler için örnek bir birliktelik olduğuna dikkat çekti. Ziyaret, #AileYılı kapsamında aile kurumunun önemini vurgulayan etkinlikler arasında yer aldı.

Onların sevgi, saygı ve sadakatle yazdıkları hikaye kalplerimizi ısıtıyor, aile kurumumuzun ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha…