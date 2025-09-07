Türkiye'nin en uzun sahilinin bulunduğu ilçedeki sulak alanlar doğaseverlerin ve göçmen kuşların uğrak noktası haline gelirken, burada yetişen kamışlar da tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından neye hayat veriyor. Dünyada yetişen en iyi kamışları tek tek toplayıp bir yıl kuruttuktan sonra hünerli elleriyle işleyen Cemil Kahiloğulları, 46 yıldır üretim yapıp, ney üflüyor.

Askere gitmeden önce gitar çaldığını ancak askerdeyken ney ile tanıştığını söyleyen Kahiloğulları, "Samandağ’a döndüğümde dünyanın en iyi kamışlarının burada yetiştiğini öğrenince ustalardan ders alarak ney yapımına başladım. En iyi ney, en kalın kamıştan yapılır. Kalın kamış az da olsa bulunuyor. Neredeyse antika sayılır. Ney yapımı basit bir iş değildir. Nota bilmeyen bir insanın ney yapması mümkün değildir. Bir doğramacıya da sorsanız kamışı deler, keser, şekillendirir ama esas mesele neyin akordunu yapabilmek ve hangi perdeden ses çıktığını anlamaktır. Bu çok önemlidir. Neydeki deliklerin her biri özel ölçülere göre açılır. Bütün kamışlar aynı ölçüyle kesilmez. Milimetrik farklar yapılır. Örneğin bir sesin içinde dokuz koma vardır. Bu komaları hesaplamak ve doğru sesi bulmak herkesin harcı değildir. Çok iyi nota bilmek ve kulağa sahip olmak gerekir ki ortaya güzel bir ney çıkabilsin" dedi.

FİYATLAR 30 BİN TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Ürettiği enstrümanları dünyanın dört bir yanına gönderdiğini söyleyen Kahiloğulları, "Güzel bir neyin fiyatı da buna bağlı olarak değişir. Kız neyler 22 milimden başlar, 28-30 milime kadar kalınlık gösterebilir. Kalın kamışlar çok değerlidir. En iyi ölçü ise 24-26 milim arasıdır. Bunlar az da olsa bulunur. Daha kalın kamışlar ise neredeyse antika sayılır. Antika olan her şey de doğal olarak pahalıdır. Örneğin çok kalın kamışlardan yapılan neylerin fiyatı 20-30 bin liraya kadar çıkabiliyor. 22 milimlik bir kız ney yaklaşık 2 bin liradır. Her bir milim kalınlaştığında üzerine bin lira eklenir. Yani 26 milimlik bir kız ney 5-6 bin liradır. Daha kalın kamışlarda her bir milim için fiyat 2-3 bin lira artar. Bu nedenle fiyatlar 15-20 bin liraya, hatta 30 bin liraya kadar yükselebilir" diye konuştu. (DHA)