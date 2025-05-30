Ankara İl Hayvanları Koruma Kurulu, 29 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı toplantıda sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınması, bakımevi hizmetlerinin genişletilmesi ve hayvan sevgisinin artırılması amacıyla bir dizi karar aldı. Toplantı sonrası Ankara Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararlar, hem yerel yönetimleri hem de vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Kırsal Bölgelerde Kayıt ve Kısırlaştırma Programı Başlatılacak

Kırsal bölgelerde sahipsiz hayvan sayısının artmasını önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ortak bir program yürütecek.

Buna göre:

Sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi,

Sahipsiz köpeklerin belediyeler tarafından toplanması,

Sahipli köpeklerin kısırlaştırılması için Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Veteriner Hekimleri Odası arasında protokol yapılması,

Kısırlaştırma çalışmalarına dair yıllık ve 5 yıllık plan hazırlanarak kurula sunulması kararlaştırıldı.

Bakımevi Olmayan Belediyelerden Toplanan Köpekler İçin Yeni Düzen

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ek Madde 1 kapsamında:

Ayaş, Bala, Çamlıdere, Güdül ve Kalecik belediyeleri, topladıkları sahipsiz köpekleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Bakımevi'ne teslim edecek.

Evren Belediyesi ise sahipsiz köpekleri Şereflikoçhisar Belediyesi’ne teslim edecek.

İlçe belediyeleri, geçici olarak hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak "ara toplama istasyonları" kuracak.

Tüm bu süreçlere dair protokol, kararların yayımlanmasından itibaren 10 iş günü içinde Kurul Sekretaryası’na iletilecek.

Mamak Gökçeyurt’a Yeni Bakımevi Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesi Gökçeyurt mevkiinde yer alan 131 ada 20 parselde hayvan bakımevi kuracak. Projenin finansmanı için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ödenek tahsisi başvurusu yapılacak.

Sahiplendirme Takip Sistemi Geliştirilecek

Hayvan sahiplendirme sürecinde mükerrer sahiplendirmenin önlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde dijital takip sistemi oluşturulacak. Projenin yıllık ve 5 yıllık planı hazırlanarak kurul onayına sunulacak.

Hayvan Sevgisini Artırmaya Yönelik Eğitim Faaliyetleri Başlayacak

Hayvan sevgisini artırmaya yönelik afiş, broşür gibi materyallerle desteklenen eğitim faaliyetleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerle birlikte yürütülecek bu faaliyetlerin takvimi de hazırlanarak kurulda sunulacak.

Ankara Valiliği, alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiğini ve kamuoyunun bilgisine sunulduğunu duyurdu. Yeni uygulamaların sahipsiz hayvanların refahını artırması ve vatandaşlarla hayvanlar arasındaki bağı güçlendirmesi hedefleniyor.

Ankara İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısına Dair Basın Açıklamasıhttps://t.co/a5whsIq2nG pic.twitter.com/3bIHF02VCI — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 30, 2025