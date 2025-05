Fenerbahçe’nin deneyimli forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine veda etti. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, kulüpte geçirdiği sürede kendisine gösterilen destek ve sevgiden dolayı teşekkür ederek, Fenerbahçe formasını giymekten duyduğu gururu dile getirdi.

İşte Dzeko'nun sosyal medya paylaşımındaki veda mesajı:

"Veda etme zamanı geldi.

Ayrılmak asla kolay değildir, hele de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi bir kulüp seni rahatsız ediyorsa.

Son iki yılda bana ailem gibi davranan takım arkadaşlarıma, antrenörüme, personele, kulübe, her gün perde arkasında yorulmadan çalışan herkese teşekkür ederim.

Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize ayrı bir teşekkür: sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanda ve sahada, her şeyimi verdim.

Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yetmedi ama Fenerbahçe'ninki kadar tarihi ve şerefli bir tişörtü giydiğim için ne kadar gurur duysam azdır.

Yaşa Fenerbahçe!"

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla iki sezon geçirdi. Bosna Hersekli golcü, sahadaki mücadelesi ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Ancak sarı-lacivertli forma altındaki kariyerine kupasız veda etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımının ardından sosyal medyada duygusal yorumlar yaparak tecrübeli futbolcuya teşekkür etti ve başarılar diledi.