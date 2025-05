M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara'da Balıkesirlilerin gözü kulağı, sıcak yuvası olan Ankara Balıkesirliler Derneği eğitime katkıları ile de biliniyor. Özellikle Ankara'ya üniversite öğrenimi için gelen gençlere destek çıkmasıyla ünlenen Ankara Balıkesirliler Derneği 2024/2025 dönemi mezun olanöğrencilerini törenle uğurladı.

Yıllardır düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen, Ankara'da farklı üniversitelerde, çeşitli fakülte dallarında okuyan Balıkesirli hemşehri öğrencilerden mezun olma başarısını gösteren öğrencilere her yıl olduğu gibi Dernekte düzenlenen törenle mezuniyet pastası kesilerek kutlandı.

Dernek merkezinde yapılan ve çok sayıda öğrencilerin de katıldığı kutlamada Yargıtay Üyesi Hikmet Kanık, mezun olan öğrencileri kutlayarak yeni yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmasında Ankara gibi bir büyük şehirde okumaya gelmenin zor, ama o kadar da önemli olduğunu belirten Kanık, öğrenciler için böyle bir derneklerinin bulunmasının da çok önemli bir destek olduğunu vurguladı. Dernek yönetimini kutlayarak halen devam eden öğrencilere de başarılar dileyerek ‘gelecek senelerde de sizin pastanızı keselim’ dedi.

Dernek Başkanı Servet Camgöz de mezun olan öğrencileri tek tek takdim edip kutlayarak yaşamlarının yeni dönemlerinde, iş yaşantılarında başarılar dileyerek “Her Mezuniyet pastası kutlamasında gençlerle gurur duyduklarını belirterek biraz da ayrılmanın duygusallığını yaşıyoruz” dedi. İş hayatına Ankara'da devam edecek olanlarla bağlantılarının daha da artacağını belirten Camgöz, mezun öğrencilerin dernekte aktif üye olacaklarını, görevi devralmaya hazır bulunacaklarını söyledi. Ankara Balıkesirliler Derneği’nin her zaman öğrencilere sıcak bir yuva, her an gelinebilecek bir Balıkesirliler Evi , "ücretsiz kafe" , "bedava yerli bucks" olduğunu söyleyen Camgöz, ders çıkışı uğrayanlarla her gün muhabbet dolu olduğunu, her zaman tüm hemşehrilere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Üzerine Ankara Balıkesirliler Derneği görseli (amblemi) yaptırılmış görkemli pastanınüzerindeki mumlar, mezun olacak öğrenciler tarafından alkışlarla üflendi, birlikte kesildi, tüm misafirlere ikram edildi. Mezun öğrencilere M. Kemal ATATÜRK'ün eseri "Nutuk" hediye edildi.

Balıkesirli öğrenciler, mezuniyet pastası töreninde yer alan eski öğrencilerden şuan Veterinerolan Mutlu Ergün ve Avukat Gökay Ak da yaptıkları konuşmalarda, genç hemşehrilerinikutladılar. Ankara Balıkesirliler Derneği’nin eski bir öğrencisi, şuan ise aktif üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Derneğimizin bizde ayrı bir yeri vardır. Dernekte tanıştığımız arkadaşlarla şimdi kankayız, ailece görüşüyoruz. Okul çıkışı Derneğimize uğrar sohbetle çayımızı içer, ödevimizi yapardık” dediler. Şuan yönetim kurulunda yedek üye olarak görev aldığını belirten Mutlu ve Gökay, bayrağı yukarılara taşımaya, her zaman görev almaya hazır olduklarını belirterek öğrencilere de Dernekle bağlarını kesmemelerini tavsiye ettiler.