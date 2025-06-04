Kurban Bayramı tatilinde başkentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, 6-9 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yağış beklenmezken, sıcaklıkların 31 ila 33 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Bayramın ilk günü olan 6 Haziran Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C seviyesinde ölçülecek. Takip eden günlerde sıcaklıklar artış göstermeye devam edecek; 7 ve 8 Haziran'da 32°C, bayramın son günü olan 9 Haziran Pazar günü ise 33°C’ye ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Güneşin en dik geldiği saatler olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması öneriliyor.