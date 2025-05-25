Programa, vakfa bağlı Ankara’daki 23 ilçe başkanlığı katılım sağladı. Her bir ilçe başkanlığı, 9-12 yaş arası çocukların hazırladığı özgün teknoloji projelerini sergiledi. Etkinlik, hem çocukların teknolojik farkındalığını artırmayı hem de üretkenliklerini teşvik etmeyi hedefledi.

Projeler Jüriye Sunuldu, Sertifikalar Verildi

Çocuklar geliştirdikleri projeleri jüri üyelerine sunarak hem kendilerini ifade etme becerilerini hem de teknik bilgilerini ortaya koydu. Projeler; inovasyon, sunum yeteneği ve uygulanabilirlik gibi kriterlerle değerlendirildi.

Yarışma sonunda ilk üçe giren projelere ödül, tüm katılımcı çocuklara ise katılım sertifikaları verildi.

Yoğun Katılım ve İlgi

Etkinlik, Gölbaşı halkından da yoğun ilgi gördü. Ailelerin ve vatandaşların çocuklara destek verdiği programda, minik mucitlerin özgüvenle sahne alması dikkat çekti.