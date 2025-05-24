Etimesgut Belediyesi’ne bağlı Göktürk ve Güzelkent ETİSEM Türk Halk Müziği Koroları tarafından sahnelenen “Sazla Sözle Anadolu” konseri, Anadolu'nun kültürel mirasını müzikle yaşattı. Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser, geniş katılımla müzikseverlerle buluştu.

Türk Halk Müziğine Duygusal Yolculuk

“Sazla Sözle Anadolu” temasıyla sahneye çıkan koro, Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen türküleri seslendirerek izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkardı. 22 kişilik koro, solo ve çok sesli performanslarıyla sahnede tam bir uyum sergiledi.

Sunumu Seyran Eniş Yaptı

Konserin sunuculuğunu üstlenen Seyran Eniş, dinleyicilere Türk halk müziğinin zenginliğini aktarırken anlatımıyla geceye duygusal bir derinlik kattı.

Enstrümanlarla Uyum İçinde Bir Performans

Konserde yer alan müzisyenler, çaldıkları enstrümanlarla sahnede güçlü bir atmosfer oluşturdu. Her biri kendi alanında yetkin olan sanatçılar, türkülere duygu ve teknik ustalıkla eşlik etti.

Konser Ayakta Alkışlandı

Programın sonunda katılımcılar, sanatçılara uzun süre alkışlarla teşekkür etti. Göktürk ve Güzelkent ETİSEM Türk Halk Müziği Koroları, repertuar seçimi ve performanslarıyla dinleyicilerden tam not aldı.