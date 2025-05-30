Türk futbolunun köklü çınarlarından MKE Ankaragücü, zorlu günlerden geçtiği bu dönemde, camiasına ve Ankara'nın tüm dinamiklerine güçlü bir çağrıda bulunmaya devam ediyor. Taraftarlarının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla kulüp, yeniden ayağa kalkmak için tüm Ankara’yı ve Türkiye'yi kenetlenmeye davet ediyor.

Ankaragücü cephesinden yapılan açıklamada, kulübün yalnızca Ankara’nın değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu vurgulandı. "Bugün yanımızda olmayan kimseye yarın bir vefa borcumuz olmayacak" ifadeleriyle yapılan açıklama, derin bir toplumsal sorumluluk çağrısını da beraberinde getirdi.

Belediyelere, Milletvekillerine, İş İnsanlarına Çağrı!

MKE Ankaragücü, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerine, Ankara milletvekillerine ve iş dünyasına açık çağrıda bulundu. Ayrıca taraftar grupları, Ankara'nın her noktasında, reklam panolarında, otobüs duraklarında, dijital ekranlarda, yardım kampanyasının yer almasını isterken, Ankaragücü’ne verilen desteğin doğrudan kulübün kasasına girdiğinin de altını çiziyor.

Ankara'nın Ortak Değeri Ankaragücü!

Ankaragücü’nün Ankara'nın ortak noktası, simgesi ve tarihi bir değeri olduğunu belirten açıklamada, kulübe sırt çevirmenin sadece bir spor kulübüne değil, Ankara’nın ruhuna sırt çevirmek anlamına geldiği ifade edilerek; "Bu ülkenin mihenk taşına, kurtuluş mücadelesinin baş aktörüne sırt çevirmek; yarın bu şehrin imkanlarıyla isimlerinin önüne sıfat alan herkesin vebali olur." denildi

Destek İçin Banka Bilgileri Paylaşıldı!

MKE Ankaragücü yardım kampanyasına destek vermek isteyenler için banka bilgilerini de paylaştı:

Banka: TEB – Çankaya Şubesi

Hesap Sahibi: MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

IBAN: TR32 0003 2000 3820 0000 4932 99 Milli Yüzücü Emre Onuş’un Hedefi: Dünya Şampiyonasında Kürsü İçeriği Görüntüle

"Dirilişe Umut Ver!"

Son olarak, Ankaragücü taraftarı ve yönetimi, "Dirilişe Umut ver" kampanyası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere tüm paydaşları, bu çağrıya kayıtsız kalmamaya davet etti.