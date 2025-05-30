Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Yapılan değerlendirmelere göre, Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde gün boyunca yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ayrıca, İç Ege ve çevresinde de yağışların etkili olacağı bildirildi. Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ile Muğla’nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğu bölgeleri ile Kütahya’nın güney ve doğu ilçelerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer alan Isparta ve Burdur ile Antalya’nın iç bölgelerinde, ayrıca İç Anadolu’nun kuzeybatısında, özellikle Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzey ilçeleri ve Ankara’nın güney ile batı bölgelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgarlar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.