Şarkıcı Şimal (Şimal Gülen), uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 2022 yılında meme kanserini atlatan ancak Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu söylemişti. Bugün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Şimal’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şarkıcı Şimal Kimdir?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve gerçek adı Şimal Tebessüm Eden'dir. Müzik kariyerine 2012 yılında "Başlangıç" adlı albümüyle adım atmıştır. Albümün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlenmiştir. Albümde yer alan "Şimal Yıldızı" adlı şarkının söz ve müziği Şimal'e ait olup, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yapmıştır.

Kariyeri boyunca 400'e yakın besteye imza atan Şimal, "Ucuz Roman", "Ferman" ve "Ağla Ağla" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştur. Ancak 2024 yılında beyninde tümör tespit edilmiş ve 8 saat süren bir ameliyat geçirmiştir.