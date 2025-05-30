30 Mayıs 2025 tarihinde, Grup Yorum’un YouTube kanalında 2006-2024 yılları arasında yayımlanan toplam 56 farklı video için erişim engeli getirildi. Ayrıca Spotify platformunda da grubun şarkıları erişime kapatıldı. Erişim engeli kararı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı. YouTube kullanıcıları, bu videolara erişim sağlamak istediklerinde “Bu içerik, hükümetin yasal talepleri nedeniyle Türkiye’den kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

"GRUP YORUM SUSTURULAMAZ!"

Grup Yorum’un YouTube kanalındaki videoların toplam izlenme sayısı 205 milyonun üzerinde. Sosyal medya kullanıcıları ise karara büyük tepki gösterdi. “Grup Yorum susturulamaz” etiketi altında paylaşımlar yapılırken, bazı kullanıcılar metrolarda ve otobüslerde Grup Yorum şarkıları söyleyeceklerini duyurdu. Ayrıca Instagram’da paylaşılan hikayelerde Grup Yorum şarkıları paylaşılmaya başlandı.

Bu gelişme, Türkiye’de müzik özgürlüğü ve sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

GRUP YORUMDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Grup; “AKP faşizmi emperyalizmin talimatları doğrultusunda Grup Yorum'a saldırmaya devam ediyor. Konser yasaklarından sonra şimdi de YouTube'daki şarkılarımız hükümet tarafından kaldırıldı ve aynı anda X hesabımıza erişim engeli getirildi. Dört bir yandan saldırarak bir halkın belleğinden Grup Yorum'u silmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

GRUP YORUM KİMDİR?

Grup Yorum, 1985 yılında Türkiye’de kurulan ve siyasi içerikli şarkılarla tanınan bir müzik grubudur. Adını, eserlerin “yorumlanması” anlamına gelen “yorum” kelimesinden alır. Grup, bugüne kadar 23 albüm ve bir film yayınladı. Şarkılarında kapitalizm, emperyalizm, özgürlük, eşitlik ve halkların hakları gibi konuları işler.

Grup Yorum’un birçok konseri ve albümü yasaklandı, üyeleri tutuklandı ve işkence gördü. İki üyesi açlık grevi sırasında hayatını kaybetti. Buna rağmen Türkiye’de ve uluslararası alanda geniş bir dinleyici kitlesine sahip olup Almanya, Fransa, Kanada gibi ülkelerde konserler verdi.

Grup, Marmara Üniversitesi’nde dört arkadaş tarafından kuruldu ve Latin Amerika'nın Nueva canción hareketinden etkilendi. Kürtçe şarkılar yapan ilk Türk müzik gruplarından biridir. Devlet tarafından sık sık baskıya maruz kaldı; konserleri yasaklandı, müzik aletlerine el kondu ve üyeleri defalarca tutuklandı.

Ayrıca 2012’de “F-Tipi” adlı bir film yaptılar. Film, 2000’de Türkiye’deki cezaevlerindeki siyasi tutukluların deneyimlerini konu alıyor ve çeşitli ülkelerde gösterildi.

Grup Yorum’un üyeleri, hükümetin baskılarına karşı uzun süre açlık grevleri yaptı. 2019-2020 yıllarında açlık grevinde olan üyelerden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek hayatını kaybetti.