İstanbul’un tarihi alışveriş noktalarından Mısır Çarşısı’nda Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde usule aykırı fiyatlandırma ve eksik etiket bilgileri tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

10 İlde Eş Zamanlı Denetim

Kurban Bayramı öncesi İstanbul başta olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı. Menteşe, Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı'nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin fiyat etiketleri, Türkçe ibarelerin yer alıp almadığı, fiyat değişim tarihleri ve üretim yeri gibi bilgilerin kontrol edildiğini açıkladı.

Etiketsiz Ürünlere ve Yanıltıcı Bilgilere Ceza

Fiyat etiketi bulunmayan, etikette Türkçe ifadesi yer almayan ya da fiyat değişim tarihi ve üretim yeri gibi bilgileri eksik olan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Menteşe, fiyatlandırmalarda makul olmayan farklılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini belirtti.

Menü Denetimi Zorunluluğu

2024 yılı itibarıyla restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerin menü bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Menteşe, hem işletme içi hem dış cephesinde menü bulunup bulunmadığını da denetlediklerini söyledi. Vatandaşların yolculuk sırasında yaptıkları alışverişlerde karşılaştıkları olumsuzlukları CİMER, alo 175 hattı ve Ticaret Bakanlığı’nın diğer iletişim kanalları üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

1 Milyon 430 Bin TL’ye Kadar Ceza Uygulanabiliyor

İl Müdürü Menteşe, eksiklik ya da usulsüzlük tespit edilen işletmelere 143 bin 930 TL’den başlayarak 1 milyon 430 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini söyledi. “Vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumak ve piyasada dengesizlik oluşturan işletmelere izin vermemek için denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Yüzbinlerce Ürün Denetlendi

Menteşe, 2024 yılı içinde İstanbul genelinde 9 binin üzerinde markette 2,5 milyon civarında ürünün denetlendiğini, ayrıca 9 binin üzerinde restoran, kafe ve pastaneye de inceleme yapıldığını belirtti. Tekstil, elektronik, kırtasiye, fırın, kasap, otomotiv ve emlak sektörlerine de kapsamlı denetimlerin sürdüğünü söyledi.