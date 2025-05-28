Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile doğrudan müzakerelerin yeniden başlatıldığını belirterek, yeni tur görüşmelerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Başkent Moskova’da gerçekleştirilen 13’üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı’nda konuşan Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile diyalog sürecinin yeniden başladığını ifade etti.

“İstanbul’daki Müzakerelerde Kritik Talepler Sunuldu”

Sergey Lavrov, daha önce İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'daki ayrımcı yasal düzenlemelerin kaldırılması talebinde bulunduklarını hatırlattı. Yeni tur müzakerelerde de bu taleplerin aynı şekilde gündemde olacağını kaydetti. Lavrov, bu sürece katkı sunan ülkelere teşekkür ettiklerini dile getirdi.

“Ukrayna’nın NATO’ya Yakınlaşması Krizin Kaynağı”

Ukrayna krizinin temel nedenlerine dikkat çeken Lavrov, NATO’nun doğuya genişlemesinin Avrupa'daki güvenlik krizine yol açtığını belirtti. Lavrov, “Müzakere, savaştan her zaman iyidir. Ancak bu görüşmelerin başarılı olabilmesi için krizlerin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Bunlardan biri de Ukrayna’nın NATO üyeliğine doğru sürüklenmesidir” dedi.