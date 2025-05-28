İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığına adaylığı için gerekli evraklar TBMM’ye teslim edilmiştir. Böylece partimizin TBMM Başkan Adayı Sayın Cihan Paçacı olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Cihan Paçacı, uzun yıllardır Türk siyasetinde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir isim olarak biliniyor. TBMM Başkanlığı için yapılacak seçimde Paçacı, İYİ Parti'yi temsil edecek.

TBMM Başkanlığı seçim süreci önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamalarla şekillenecek.