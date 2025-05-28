Yerlikaya açıklamasında, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle yürürlüğe girdiğini belirtti. Atama listesinde, görev süresini tamamlayan, hizmet ve mazeret durumları dikkate alınan vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar yer aldı.

Yeni Atamalarla İlgili Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri belli oldu.

Görevlerini başarıyla tamamlayan mülki idare amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

İçişleri Bakanlığımıza ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare… pic.twitter.com/HiozpFQNAW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2025