Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmalarıyla start aldı. Ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Günün çalışması, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı Antrenmanda Yoktu

Sarı-kırmızılı ekipte, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Ayrıca, milli takımlarına katılmak üzere izinli olan Lucas Torreira ve Alvaro Morata da idmanda yer almadı.

Okan Buruk’tan Şampiyonluk Öncesi Son Dokunuşlar

Galatasaray, Başakşehir maçını kazanması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesinde takımı zinde ve hazır tutmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.