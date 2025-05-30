Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen OzUBEX Projesi Sanayi Dönüşüm Merkezi Açılış Töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen merkezin Türkiye sanayisi için yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Kacır, merkezin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Resmi Gazete’de Yayımlandı

Törende önemli açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Yatırım Teşvik Sistemine dikkat çekti. Yeni sistemle yatırımcılara 240 milyon TL’ye kadar finansman destekleri sunulacak. Yatırım kredilerinde ise yüzde 20’ye kadar destek sağlanacak.

“Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak. Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak,” diyen Kacır, özellikle Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında dijital ve yeşil dönüşüme özel teşviklerin uygulanacağını vurguladı.

2030 Yılına Kadar Geçerli Olacak

Yeni sistemin 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacağını belirten Bakan Kacır, özellikle OSB’lerdeki yatırımların Anadolu’ya kaydırılması hedefinin altını çizdi. Ayrıca 6. Bölge ve depremden etkilenen ilçelere özel istihdam teşviklerinin artırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Sanayide Katma Değer ve İstihdam Arttı

Türkiye’nin son 22 yılda sanayi alanında büyük atılım gerçekleştirdiğini belirten Kacır, sanayi istihdamının 3,9 milyondan 6,7 milyona yükseldiğini, imalat sanayisinde ise dünya payının iki katına çıktığını söyledi.

“Gelişmiş altyapımız ve lojistik avantajlarımız sayesinde Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürün ihracatı yapan ikinci ülke haline geldi,” ifadelerini kullanan Kacır, Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerinde başat aktör konumuna geldiğini kaydetti.

Dijital Dönüşümde KOBİ’lere Büyük Destek

Açılışı yapılan OzUBEX Dijital Dönüşüm Merkezi, özellikle beyaz eşya sanayisindeki KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla kuruldu. Gerçek üretim ortamında geliştirilen ürünler test edilebilecek. Merkezde ayrıca dijital olgunluk ve IoT değerlendirmeleri ile öğren-dönüş programları uygulanacak.

“Merkez, verimliliği ve enerji tasarrufunu artırmanın yanı sıra, kaliteyi yükseltecek dijital çözümler sunacak,” diyen Kacır, merkezin küresel rekabetçiliğe önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Beyaz Eşya Sektöründe Büyük Başarı

Kacır, Türkiye’nin Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi konumuna geldiğini belirtti. 6,7 milyondan 32 milyona ulaşan üretimle bu sektörün Türkiye’nin kalkınma sürecinde sembol haline geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak sektördeki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümüne yönelik stratejik desteklerin sürdüğünüvurgulayan Kacır, “Yüksek kalite ve mühendislik gücüyle Türk Malı damgası artık dünya çapında güvenin simgesidir,” dedi.

Yeni AR-GE Merkezi Açıldı

Bakan Kacır, törende ayrıca Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği ürünleri inceledi ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Katmanlı İmalat Alaşımları Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMTAL)’in açılışını gerçekleştirdi.