Final maçında Inter formasını terletecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez forma giyen ilk Türk oyuncu unvanını elde edecek. Geçtiğimiz sezon İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Manchester City'ye karşı sahaya çıkan Hakan, bu kez kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Devler İlk Kez Karşılaşıyor

Inter ve PSG, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun köklü kulüpleri olan iki ekip, Şampiyonlar Ligi finalinde bu sezonun en büyük kupası için kozlarını paylaşacak.

Maçın Hakem Kadrosu Belli Oldu

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Yardımcılıklarını yine Romanya’dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro yapacak.