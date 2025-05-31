Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre, GSYH büyümesi yüzde 2’ye geriledi. 2023 ve 2024’teki büyüme oranlarının yarısına düşen bu rakam, ekonomide ciddi ivme kaybına işaret ediyor. Sektörel analizlerde tarımın yüzde 2 küçülmesi, sanayinin durağan kalması dikkat çekiyor. İnşaat sektörü ise yüzde 7,3 ile büyümeyi sırtlayan alan oldu. Eğilmez, bu durumun ekonominin sağlıksız bir yapıya dayandığını gösterdiğini ifade etti.

Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklanırken, geniş işsizlik oranının yüzde 32,2’ye yükselmesi ekonomideki kırılganlığı ortaya koydu. Eğilmez, geniş işsizliğin artmasının, işgücünün üçte birinin işsiz olduğunu ve büyük kısmının iş aramaktan umudunu kestiğini gösterdiğini belirtti.

Eğilmez ayrıca, “Enflasyon düşerken işsizliğin artması Türkiye için beklenen bir durum” dedi. Önümüzdeki dönemde devlet destekli kredi mekanizmaları, vergi indirimleri ve faiz düşürme adımlarının gündeme geleceğini öngören Eğilmez, bu politikaların büyümeyi canlandırabileceğini ancak enflasyonu yükseltebileceğini söyledi. Enflasyonun kontrol altına alınmasının önemine dikkat çeken ekonomist, “Bir kez düşürdüğünüz enflasyonun tekrar yükselmesine izin vermeyin” uyarısında bulundu.