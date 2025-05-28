Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış konuşmasında ATİD'in düzenlediği ödül töreninin artık kurumsal bir yapı kazandığını ifade ederek, Türkiye’nin turizmde büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti. Alpaslan, “Türkiye, artık turizmin süper liginde yer alıyor. 61 milyar doların üzerindeki turizm gelirimiz; refahımız, istihdamımız ve kalkınmamız demek,” dedi.

Alpaslan ayrıca, Ankara’nın sahip olduğu kültürel zenginliklerin, doğal güzelliklerin ve sağlık turizmi alanındaki avantajların tanıtılmasıyla birlikte şehrin turizm potansiyelinin daha da artacağına inandığını vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise konuşmasında, kentin ve Anadolu’nun turizmine katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Valilik olarak turizmi ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin dünyaya anlatacak çok şeyi var. Turizm bunun önemli bir aracı,” diye konuştu.

“Ankara Turizmin Kalbidir”

ATİD Başkanı Birol Akman da törende yaptığı konuşmada, bu etkinlikle sadece başarıları değil, aynı zamanda vizyonu, inancı ve çabayı da kutladıklarını söyledi. Akman, “Amacımız, Ankara ve Anadolu’nun hak ettiği kültürel ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmak. Anadolu turizmin geleceğidir, Ankara ise turizmin kalbidir,” ifadelerini kullandı.

38 Kategoride Ödül

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ATİD Turizmin En’leri Ödül Töreni kapsamında, 38 farklı kategoride başarılı bulunan oteller, seyahat acenteleri, restoranlar, tur rehberleri, yatırımcılar ve medya kuruluşları ödüllerine kavuştu.

ATİD’in öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreni, Anadolu ve Ankara turizmini geliştirme vizyonunu pekiştirirken, sektördeki örnek çalışmaları da ödüllendirerek teşvik etmeyi sürdürüyor.