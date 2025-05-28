Yoğun katılımın olduğu mitingde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları öne çıktı. Miting alanına İmamoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartlarıyla girmek isteyen bir grup, polis engeliyle karşılaştı. Daha sonra pankartlar alana alındı. Mitinge Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

“Esenler artık milletin kalesidir”

Konuşmasına Esenler halkına selam göndererek başlayan Özel, mitingin amacının sadece bir gösteri olmadığını, aynı zamanda bir eylem olduğunu vurguladı:

"Selam olsun Esenlere. İstanbul'da 7. gece mitingi bu. Esenler'e gitme AK Parti'nin kalesidir dediler. Esenler artık milletin kalesidir. Bu gece biz Esenler'e miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik."

“Bağımsız yargı geldiğinde hesap sorulacak”

"Şunu bilin, bağımsız yargı geldiğinde hırsızlardan, yolsuzlardan ve darbecilerden hesap sorulacak. Ama Esenler'in AKP'li esnafıyla, işçisiyle CHP'nin ilişkisi şu olacak, 'Evet ben AKP'liydim, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu yüzümüzü güldürdü' diyecekler."

“Dünün mağduru bugünün zalimidir”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte yaşadığı mağduriyetle bugünkü tavırlarını kıyaslayarak sert eleştirilerde bulundu:

"Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı iken Ekrem Başkanın bugün muhatap olduğu tüm suçlamalarla ve fazlasıyla muhatap oldu. Ama bir gün eşinin yanında gözaltına alınıp polis merkezine götürülmedi. Dünün mağduru bugünün zalimi ise bugünün mağduru Esenler'e emanettir."

“İmamoğlu’nu yenemeyeceğini anladı, hapse atmakta çareyi buldu”

"Erdoğan, İmamoğlu'nu yenemeyeceğini gördü, o yüzden hapse atmakta buldu çareyi. AKP içindeki vicdanlı insanlar bu darbeye isyan etmekte. 70 gün geçti, hala tek bir iddia kanıtlanamadı."

"Erdoğan'a meydan okuyoruz, güveniyorsan savcıya, gel TRT ekranlarına canlı yayılayın iddiaları."

"Kadriye Hanım’a yapılanlar vicdansızlıktır"

"Kadriye hanımı bir kere daha gözaltına aldılar ve sonunda tutuklattılar. 12 yaşında Çınar'ın yanından aldıkları Kadriye hanımı bugün ziyaret ettim. Tutuklu olduğu ilk akşam Çınar'ın doğum günüydü. Dün akşam göz yaşları içinde 'Annem nerede?' diyen Çınar'ın doğum günü de biz Esenler'de kutlarız."

“36 evladımız hâlâ Silivri’de, tez elden tahliye istiyoruz”

"Silivri Cezaevinde halen 36 evladımız var. Buradan onlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bayramı memleketlerinde geçirmelerini talep ediyoruz. 36 öğrenci için tez elden tahliye istiyoruz. Gençlere özgürlük!"

“Asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zam istiyoruz”

Ekonomik krize ve asgari ücretin alım gücünün düşmesine dikkat çeken Özel, Temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yılın ilk dört ayında TÜİK'in hesapladığı enflasyonla bile hesaplansa 22 bin liradan 19 bine düşmüştür. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek, sürünmek zorunda kalacağız."

"Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır."

Sıradaki miting Sancaktepe’de

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bir sonraki adresi ise Sancaktepe olacak. Özgür Özel miting sonunda, “Gelecek hafta çarşamba hep birlikte Sancaktepe'deyiz,” diyerek duyuruda bulundu.