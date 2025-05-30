CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ülkede yaşanan ekonomik krizin üzerine halkın, fahiş fiyatlar ve gelen haksız zamlar üzerine asgari ücretlinin geçinemediğini, iktidarın bu ekonomik sıkıntının geçmesi için hiçbir şey yapmadığını ifade etti. CHP'li Milletvekili Tanal, Anayasanın 2'inci maddesinde yer alan "Türkiye Sosyal Bir Hukuk Devletidir" ibaresinin olduğunu mevcut asgari ücretle vatandaşların 1 ayını nasıl geçireceğini vurguladı.

" Ya sosyal devletsiniz ya değil! "

Milletvekili Tanal, "Anayasa’nın 2. maddesi “Türkiye bir sosyal hukuk devletidir” der. Peki bu sosyal devlet, asgari ücretle ay sonunu getiremeyen milyonların hangi derdine deva oldu? 2025 başında asgari ücrete %30 zam yapıldı. Ancak daha yılın ortasında bu zam, TÜİK’in bile gizleyemediği enflasyon karşısında eridi. 22.000 TL maaşla; kira mı ödensin, mutfak mı dolsun, çocuk mu okutulsun? Hükümet susuyor. Bakan “erken” diyor. Ama halkın cebi, raflar, faturalar, otobüs kartları çoktan konuşmaya başladı! Asgari ücret enflasyonun gerisinde kalamaz. Asgari ücret, kişinin ailesiyle birlikte insanca yaşayacağı bir gelir olmak zorundadır. Bu, bir tercih değil, Anayasal bir zorunluluktur. Ya sosyal devletsiniz ya değil! Yoksulluğa seyirci kalan bir iktidar, anayasal görevini ihlal ediyor demektir" şeklinde konuştu.