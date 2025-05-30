İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'da 31 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak. Genişletilmiş Divan toplantısında konuşacak olan Başkan Dervişoğlu, önemli konularda konuşacak.

Müsavat Dervişoğlu Kimdir?

Müsavat Dervişoğlu, 1 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da doğmuş bir Türk siyasetçidir. Aslen Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen bir ailenin çocuğudur. İlkokul ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da tamamlamıştır. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'ne kaydolmuş, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisi'nde (MÇP) başlayan Dervişoğlu, 1987-1989 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) çeşitli görevlerde bulunmuş, 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2012 yılında MHP genel başkanlığına aday olmuş, ancak seçilememiştir

2017 yılında MHP'nin politikalarına karşı çıkarak partiden istifa eden Dervişoğlu, Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 2018 ve 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İzmir milletvekili seçilmiş, 2019-2024 yılları arasında TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüştür

2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin beklenen başarıyı elde edememesi üzerine Meral Akşener genel başkanlıktan çekilmiş ve olağanüstü kurultay kararı alınmıştır. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılan kurultayda Müsavat Dervişoğlu, üçüncü turda 611 oy alarak İYİ Parti Genel Başkanı seçilmiştir .