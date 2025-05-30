Polatlı'da faaliyet gösteren bazı biyogaz enerji üretim firmalarının, üretim sürecinden çıkan atıkları tarım arazilerine kaçak şekilde döktüğü belirlendi. Kaçak döküm sonucu oluşan kirlilik, yer altı sularına karışarak özellikle köylerdeki içme suyu kaynaklarını tehdit eder hale geldi.

Durumu tespit eden Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre koruma çerçevesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli bir başarıya imza atarak, üç gün süren kapsamlı denetimler sonucu, atık taşıyan tankerler suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından tutanaklar tutuldu ve ilgili firmalara toplamda yaklaşık 3 milyon TL idari para cezası kesildi.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinin titiz çalışmaları sayesinde olası bir çevre felaketinin önüne geçilirken, yetkililer, benzer olaylara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Şüpheli Durumları İhbar Edin!

Yetkililer, çevre kirliliğiyle mücadelede yalnızca kamu kurumlarının değil, vatandaşların da aktif rol almasının önemine vurgu yaptı. Şüpheli atık dökümleri ve çevreyi tehdit eden durumların derhal ihbar edilmesi, olası zararların önüne geçilmesi açısından kritik rol taşıyor.