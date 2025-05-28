TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, "Bazı futbolcuların dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlenmeleri konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak iki güçlü rakip"

Haziran ayında oynanacak özel maçlara değinen Montella, "Sezon sonunda gelen iki hazırlık maçı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak iki rakibe karşı mücadele edeceğiz. FIFA sıralamasında da iyi bir noktada olan iki ekip. Bizim milli takımımız da yükseldiği için böyle bir hazırlık maçı kabul gördü." dedi.

"Eylül en önemli periyodumuz"

Yeni sezona hazırlık sürecinde futbolcuların sağlığını ön planda tuttuklarını belirten Montella, "Bizim en önemli periyodumuzun eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadroya birkaç genci de ekledik. Takip ettiğimiz gençler de var." açıklamasında bulundu.

Montella’dan örneklerle kadro açıklaması

Bazı isimleri neden kadroya dahil etmediğini detaylarıyla açıklayan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenme fırsatı bulamamıştı. 10 gün dinlenme süreci bulmuştu. Sonra da sezona başlamıştı. Onları korumak adına bir karar aldım. Emirhan Topçu da 1,5 aydır net şekilde oynayamadı. Şu an onu kadroya almak, riske atmak istemedim. Zekice bir hareket olmazdı. Bu, Aral Şimşir için de geçerli. Doktorlarımızla konuştuğumuzda riskli bir dönem olacağını düşündük. Onu da korumak amaçlı kadroya almadık."

"Santrfor sorunu yok, bu tarz problemleri isterim"

Montella, milli takımın santrfor eksikliği yaşayıp yaşamadığına dair gelen bir soruya ise net yanıt verdi:

"Son iki maça baktığımızda sürekli Uluslar A Ligi'nde oynayan bir takıma 6 gol attık. Bu tarz problemleri isterim."

"Bu tür maçlarda mağlubiyet bile öğretici"

Hazırlık maçlarının kazanma hedefiyle oynanacağını vurgulayan Montella, "Bu tür maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretiyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük. Bizi gururlandırıyor. Oraya gidip en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"En iyilerini seçtim, gençleri ekledim"

Kadro seçiminde genç oyunculara da şans verdiğini söyleyen İtalyan teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, en iyilerini seçtim. Her zaman yaptığım gibi gençleri de ekledim. Beraber zaman geçirip bir şeyler katmak istiyorum. Bazı eksik isimler var. Bazıları büyük sakatlıklar geçirdi. Bazıları da ufak tefek sakatlıklar geçirdi. Ben sezon sonunda dinlenmelerine dair istekli bir insanım."

"Pivot forvet konusunu anlayamıyorum"

Forvet oyuncularıyla ilgili değerlendirme yapan Montella, kendi futbolculuk geçmişinden örnek vererek şunları söyledi:

"Pivot forvet konusunu anlayamıyorum. Kendimi düşünüyorum. Kısa boylu, belirli bir kapasiteye sahip bir oyuncuydum. Hep forvet oynadım. Pozisyonda da oynarken farklı özellikleri de kontrol etmemiz gerekiyor."

"Ferdi’nin sakatlığı beklentinin dışında gelişti"

Sakatlığı devam eden Ferdi Kadıoğlu hakkında da bilgi veren Montella, "Biz de üzgünüz. Kendisi de çok üzgün, iletişim halindeyiz. Uzun sürdü bu sakatlık, beklentinin dışında gelişti. Yakın zamanda çalışmalara başlar ve bize katılma fırsatı bulur." şeklinde konuştu.

"Yeni bir deneyim olacak"

ABD ve Meksika maçlarının farklı bir deneyim olacağını belirten Montella, "Avrupa'dan olmayan iki takıma karşı mücadele edeceğiz. Durumlarını kontrol edip genç oyuncuları da değerlendirerek takımımızı sahaya süreceğiz." dedi.

"Kalben Hakan’ın yanındayız"

Montella, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak Hakan Çalhanoğlu'na da başarı dileklerinde bulundu:

"Kalben en iyisini diliyorum. Uzaklarda oyuncularımız oynadığında destek vermemiz gerekiyor. Tüm Türk halkı kalben yanında olacak. Kazanmasını dileyecek. Maça da gideceğim."