“Hayırlı bir iş için geldik”

Saat 12.00’de cezaevine giriş yapan Özel, yaklaşık 2.5 saat içeride kaldı. Çıkışta yaptığı açıklamada, "Hayırlı bir iş için geldik. Bu hayırlı işi ne yazık ki, adaletsizliklerle anılan bir yerde yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Gökçe ve Kahveci'nin cezaevindeki nikahına katılan Özel, "Bu nikah törenini özgür bir ortamda, halkla birlikte yeniden yapacağız" dedi.

Kadriye Kasapoğlu Olayına Dikkat Çekti

Özel, tutuklu olan Kadriye Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiğini belirtti. Kasapoğlu’nun oğlunun gözaltı sürecini anlatan Özel, MASAK raporlarına ve delil niteliğindeki dekontlara rağmen yapılan tutuklamaların hukuki değil, siyasi olduğunu savundu. "Beylikdüzü Belediyesi döneminden kalan bir telefonun suç unsuru sayılması tam anlamıyla düşman hukuku" dedi.

“Çatışmayı bitirin, işimize gücümüze bakalım”

Türkiye'deki siyasal ortamı da eleştiren CHP lideri, “50 yıllık çatışmaları bitireceğiz diyordunuz. Bu çatışma ortamını siz yaratıyorsunuz. Biz de buna karşı siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Özel, "Avrupa'daki dostlara sitem etmek yerine Türkiye'deki demokrasiyi savunanlarla dayanışma içinde olun" dedi.

“Sekiz yıldır memlekette iyiye giden bir şey yok”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Özgür Özel, 2010 ve 2017’de yapılan anayasa değişikliklerinin ülkeye fayda değil zarar getirdiğini ifade etti. “Ne adalette, ne ekonomide bir iyileşme var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revize edilmesi gerektiği artık MHP çevrelerinde bile dile getiriliyor” dedi.