Warner Bros. tarafından yapılan duyuruya göre, Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Ron Weasley rolünü Alastair Stout ve Hermione Granger rolünü ise Arabella Stanton canlandıracak.

“Üç Benzersiz Yetenek”

Yapımcı ve yönetmen Mark Mylod ile dizi sorumlusu Francesca Gardiner, kadro hakkında şunları söyledi:

“Lucy Bevan ve Emily Brockmann’ın yürüttüğü olağanüstü bir seçme sürecinin ardından, üç benzersiz yeteneği bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onların sihrini dünya ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”

Yayın Tarihi 2026

Dizinin yapım süreci hızla devam ederken, Harry Potter evreninin sadık hayranları için geri sayım başladı. Yeni uyarlamanın 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizi, J.K. Rowling'in kitaplarına sadık kalınarak her sezonun bir kitabı kapsayacağı şekilde kurgulanacak ve HBO platformunda yayınlanacak.