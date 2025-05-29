Korku filmi serisi ‘Çocuk Oyunu’ filminde ikonik karakter Chucky'ye hayat veren Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Los Angeles’taki bir bakımevinde 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ed Gale'in yeğeni Kayse Gale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını belirtti. Gale, “Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor” ifadesini kullandı.

Oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.