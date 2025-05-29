Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında, Etimesgut Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, birbirinden etkileyici kadın hikayelerinin ve kadını konu alan filmler konuşulacak olup, başarılı yapımcı ve yönetmenler konuk olacak.

Etkinlik 4 gün sürecek olup, tüm vatandaşlar davetli olacak. Etkinliğe Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katılacak.

Uçan Süpürge Film Festivali nedir?

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kadınların sinema sektöründeki görünürlüğünü artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir film festivalidir. Festival, Türkiye'de sadece kadın temalı filmlere odaklanan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor.

İlk olarak 1998 yılında Ankara’da düzenlenen festival, Uçan Süpürge Vakfı tarafından hayata geçirildi. O tarihten bu yana her yıl düzenli olarak yapılmakta ve hem yerli hem yabancı birçok kadın yönetmenin filmlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Festival, sinema aracılığıyla kadın sorunlarına dikkat çekmeyi ve bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Gösterimlerin yanı sıra paneller, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle de kadınların hikâyelerine alan açıyor.