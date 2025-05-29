Konya’nın Akşehir ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ilkokul öğretmeni Onur Uçkun’un (35) cansız bedeni, 135 metre derinlikteki uçurumda aracının yanında bulundu. Uçkun’un henüz 12 gün önce kendisi gibi öğretmen olan Tuğba Uçkun ile evlendiği öğrenildi.

135 Metre Derinlikte Otomobiliyle Birlikte Bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Kozluçay İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Onur Uçkun, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Akşehir’deki evinden 42 BM 226 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla polis ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden aracın saat 04.35'te Akşehir’in Yalvaç çıkışında görüldüğü tespit edildi.

Onur Uçkun’un cep telefonundan son sinyalin alındığı Cankurtaran mevkisinde jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bölgede bir çobanın kırık ağaç dallarını fark etmesi üzerine dronla yapılan aramalarda, beyaz renkli otomobilin uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

AFAD ekipleri halatlarla indikleri 135 metre derinlikteki uçurumda, otomobilin dışında Onur Uçkun’un cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni Evlendiği Ortaya Çıktı

Acı olayın ardından Uçkun’un 12 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Eşi Tuğba Uçkun’un ifadesine göre, çift gece geç saatlere kadar düğün fotoğraflarına bakmış, sabah ise Onur Uçkun’a ulaşılamamıştı.

Onur Uçkun’un cenazesi, memleketi Akşehir’in Ilıcak Mahallesi’nde toprağa verilecek.