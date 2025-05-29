Yenimek Kursiyeri öğrencilerinin el emeği göz nuru ürünleri 30 Mayıs Cuma gününe kadar Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde sergilenmeye devam edecek. Kursta eğitim alan öğrencilerin ürünleri Kültür ve Sanat Festivalinde satışa çıktı. Festivalde takı toka, vazo ve tablo gibi pekçok ürün satılmayı bekliyor.

Festivale Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da katıldı. Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "YENİMEK Kursiyerlerimizin binbir emekle hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisini 30 Mayıs'a kadar Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezimizde ziyaret edebilirsiniz. Tüm kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Yenimek kursu nedir?

YENİMEK, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının kısaltmasıdır. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen ücretsiz kurs programlarıdır. Amaç; bireylere yeni beceriler kazandırmak, meslek edinmelerine veya sosyal hayata daha aktif katılmalarına yardımcı olmaktır.