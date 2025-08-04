Kayseri’de, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi.

H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet, Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. H.Y.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.