Olay, perşembe günü Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi.

Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen çifti uyardı. Çıkan tartışmada M.Ö. adlı erkek, cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, M.Ö.'yü tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.