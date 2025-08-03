Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan “Uzak Şehir” dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Mardin'de çekimleri süren Ayna Yapım imzalı dizinin yeni bölümlerinde hikâyenin nasıl ilerleyeceği konusunda kulislerde çeşitli iddialar dolaşıyor.

Gelen bilgilere göre, dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba ile Alya rolündeki Sinem Ünsal arasındaki aşkın önündeki en büyük engel olarak gösterilen Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç, yeni projeler için görüşmelere başladı. Bu gelişme, başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Diziye yakın kaynakların aktardığına göre, Mine Kılıç’ın ikinci sezonun ilk bölümlerinde kısa bir süre daha rol aldıktan sonra projeye veda etmesi bekleniyor.

Öte yandan, "Uzak Şehir" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor. Yapım ekibi, yeni sezonun sürprizlerle dolu olacağını ve izleyiciyi yine ekran başına kilitleyeceğini belirtiyor.