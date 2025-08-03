2025 LGS sonrası şaibeli sonuçlar ve kitapçık krizleri sınavın iptal edilmesi yönünde talepleri beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptali söz konusu değil” diyerek söylentilere kapıyı kapattı.

15 Haziran’da uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sonuçların açıklanmasının ardından farklı gerekçelerle kamuoyunun tepkisini çekti. Tam puan alan öğrenci sayısındaki dikkat çekici artış, bazı illerde yaşanan kitapçık karmaşası ve sınav sorularının sızdırıldığı iddiaları, sınavın iptali yönünde çağrılara neden oldu.

Bu yıl LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması, geçen yıllara kıyasla istisnai bir artış anlamına geliyor. Eğitimciler ve bazı veliler, bu durumun sınavın güvenilirliğini zedelediğini savunurken, sosyal medyada sınavın yeniden yapılması gerektiği yönünde kampanyalar başlatıldı.

Tartışmaların merkezinde yalnızca puanlar değil, sınav günü yaşanan teknik sorunlar da yer aldı. Bursa'da bir okulda öğrencilere sınav kitapçıklarının hatalı dağıtıldığı ve kitapçıkların sınav başladıktan sonra birkaç kez değiştirildiği ortaya çıktı. Veliler, sınavın bu koşullarda sağlıklı değerlendirilemeyeceğini savunarak suç duyurusunda bulundu.

Tüm bu tartışmalar üzerine gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Yusuf Tekin, sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını net şekilde ifade etti. Tekin, “Zorluk seviyesi önceki yıllarla uyumlu. Sorular güvenilir kaynaklardan hazırlanmış ve sınav başarıyla uygulanmıştır,” dedi.

Bakanlık, sınav sorularının sızdırıldığı yönündeki iddialarla ilgili de inceleme başlatıldığını ve gerekli yasal sürecin işletildiğini açıkladı. Ancak bu durumun sınavın genel geçerliliğini etkilemediği vurgulandı.