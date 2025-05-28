Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin hazırladığı küresel iklim raporunda, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. WMO ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yayımlanan ortak değerlendirme, 2025-2029 yılları arasında her yılın ortalama sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre belirgin şekilde artacağına işaret ediyor.

Sıcaklıklar Sanayi Öncesi Dönemin 1,9 Derece Üstüne Çıkabilir

Rapora göre, gelecek 5 yılın her birinde ortalama yüzeye yakın küresel sıcaklıkların, 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi ortalamaya kıyasla 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olması bekleniyor. Bu durumun, iklim değişikliğine bağlı riskleri ve etkileri ciddi oranda artıracağı belirtildi.

1,5 Derecelik Eşik Aşılabilir

WMO, önümüzdeki 5 yıl içinde en az bir yılın küresel ortalama sıcaklık açısından sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkma olasılığının yüzde 86 olduğunu vurguladı. Aynı dönemde, 2025-2029 yılları arasındaki beş yıllık ortalama sıcaklığın 1,5 dereceyi aşma ihtimali ise yüzde 70 olarak hesaplandı.

Aşırı Hava Olayları Artabilir

Raporun devamında, sıcaklıklardaki her artışın daha yoğun sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar, uzun süren kuraklıklar, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusların daha fazla ısınması gibi etkileri tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.