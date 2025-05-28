Türkiye’nin tanınan rap müzisyenlerinden biri olan Lvbel C5 (gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur), hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlaması kapsamında 5 Mayıs’ta ifadesi alınmak üzere Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılmıştı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen ünlü rapçi, Gebze Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti.

Mahkemede verdiği ifadede, şarkı sözlerinin bilinçli olarak yazılmadığını belirten Bodur, “Sözleri sadece kafiyeye uygun olsun diye yazdım. Suç unsuru taşıdığını bilmiyordum,” şeklinde savunma yaptı.

Rapçi Lvbel C5’in avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine mahkeme bugün kararını verdi. Mahkeme, Süleyman Burak Bodur’un tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliyesine karar verdi.