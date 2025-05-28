Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde başlatılan kültürel proje kapsamında, 7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik müze gezileri düzenleniyor. Mayıs ayında başlayan program yıl sonuna kadar sürecek.

Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi’ne kayıtlı çocukların katılım sağladığı gezilerde, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi ziyaret ediliyor. Etkinliklerde çocuklara müze içinde sanat eğitimi içerikleri de sunuluyor.

Programın merkezinde, Hollanda Rijks Museum koleksiyonunda yer alan ve geçici süreyle Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen “Ankara Manzarası” tablosu bulunuyor. 1700’lü yıllarda yapılan bu tabloda, dönemin Ankara’sına ait yaşam detayları ve yöreye özgü keçiler tasvir ediliyor.

Tablo etrafında kurgulanan atölye çalışmalarında çocuklara hem sanat hakkında bilgi veriliyor hem de yaşadıkları kentin tarihine dair içerikler aktarılıyor. Atölyeler sayesinde çocukların tarihsel farkındalıkları ile kültürel bilgi düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından organize edilen müze gezisi programı, 2025 yılı sonuna kadar düzenli olarak devam edecek.