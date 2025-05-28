Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, freninin tutmadığını iddia eden sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat yüklü kamyonet, duvara ve elektrik direğine çarptıktan sonra geri geri kayarak bir evin garajına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ereğli ilçesi Güldere Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Vedat Ural’ın kullandığı 67 LJ 980 plakalı kamyonet, rampada kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duvar ile elektrik direğine çarpan araç, ardından yokuş aşağı geriye doğru kayarak bir evin garajına girdi.

Araç içinde sıkışan sürücü Vedat Ural ve yanındaki Barış Yılmaz (45), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımıyla garajdan çıkarılırken, sürücü frenlerin tutmadığını öne sürdü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.