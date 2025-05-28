Ankara’da tarım üreticilerine yönelik önemli destek programı devam ediyor. Güdül Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, üreticilere yüzde 50 çiftçi katkı payıyla damla sulama borusu desteği sağlanacak. Bu proje ile hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de su kaynaklarının daha tasarruflu ve bilinçli kullanımı amaçlanıyor. Damla sulama sistemi sayesinde su israfının önüne geçilirken, üreticilerin maliyetleri de düşürülecek.

Başvurular, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi tarım destek platformu olan "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Çiftçiler, belirlenen süre içinde başvurularını tamamlayarak bu destekten faydalanabilecek.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, tarım sektörüne verilen desteğin önemine dikkat çekerek, bu projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Doğanay, “Bu tür destekler üreticimizin yüzünü güldürüyor ve tarımda sürdürülebilirliği artırıyor. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve suyun bilinçli kullanımı için böyle projeler çok değerli” dedi.

Ankara genelinde tarımın geliştirilmesine yönelik benzer desteklerin devam edeceği ve üreticilerin bu fırsatları takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Tarımda teknolojik desteklerle hem ekonomik hem de çevresel faydalar sağlanması hedefleniyor.