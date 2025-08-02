Kaza, sabah saatlerinde Marmaraereğlisi-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Güneş Tatil Sitesi önünde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Onur Taştekin'in kullandığı 59 ABL 537 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Onur Taştekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kardeşlerden Şeref Taştekin (23), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, Lokman Taştekin (30) ise ambulansta tedavi edildi. Kaza duyan Taştekin kardeşlerin yakınları, olay yerinde gözyaşları döktü. Onur Taştekin'in cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.