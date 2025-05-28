Mamak Belediyesi, ilçedeki yüzme havuzları ve spor tesislerinde dijital dönüşüm sürecini başlattı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, tesislere fiziki olarak gitmeden internet üzerinden üyelik başvurusu yapabiliyor ve ödemelerini çevrim içi ortamda tamamlayabiliyor.

Online Başvuru ve Ödeme Kolaylığı

Yeni uygulama ile tesis.mamak.bel.tr adresi üzerinden üyelik işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Başvurular sistemde değerlendirilip onaylandığında, bilgilendirme SMS yoluyla yapılıyor. Onay mesajı alan kullanıcılar, online sistem üzerinden seçtikleri branş için kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. İşlemlerin ardından vatandaşlar, tesislere yalnızca kimlik kartlarını göstererek giriş yapabiliyor.

Tesis Doluluk Oranları ve Paket Seçenekleri Görülebiliyor

Sistem, tesislerin anlık doluluk oranlarını gösterme özelliğiyle dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılar, günlük veya aylık hizmet paketlerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına uygun seçeneği kolayca belirleyebiliyor. 18 yaş altı kullanıcılar için başvuru işlemleri ise yasal velileri tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Otomasyon Sistemleriyle Tam Entegrasyon

Yazılım, Mamak Belediyesi’nin mevcut otomasyon altyapısıyla uyumlu çalışacak. Başvuru değerlendirme, SMS bilgilendirme, online tahsilat ve giriş kontrol süreçleri tek bir merkezden yürütülecek. Ayrıca, sistem üzerinden ödeme işlemleri VakıfBank altyapısı kullanılarak güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

Çevrim İçi İşlemlerle Zaman ve Kâğıt Tasarrufu

Yeni dijital sistem, hem kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de kağıt kullanımını azaltarak çevreye katkı sunuyor.