Keçiören Belediyesi’nin eğitim alanındaki desteğiyle LGS’ye hazırlanan öğrenciler, 2025 yerleştirme sonuçlarında Türkiye’nin saygın fen ve Anadolu liselerine girme hakkı kazandı. YKS’de ter döken öğrenciler ise tıp, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği gibi birçok bölümde ülkenin farklı üniversitelerine yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

Başarıya ulaşan öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı makamında ziyaret ederek sağlanan destekler için teşekkür ettiler. Öğrencilerin sevincini paylaşan Başkan Özarslan, gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmanın belediye olarak en temel görevleri arasında olduğunu vurguladı.

“Bugün burada, seçkin liseler ve üniversitelere yerleşen evlatlarımızın başarısını kutluyoruz. Onların azmiyle gurur duyuyoruz. Özveriyle emek veren öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” diyen Özarslan, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Başkan Özarslan ayrıca, “Başarılı öğrencilerimiz sadece kendi geleceklerini inşa etmiyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacak bireyler olarak ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Her zaman yanınızdayız, eğitim yolculuğunuzda ihtiyaç duyduğunuz her desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Özarslan, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.